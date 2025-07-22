Guterres: Barış İçin Diplomasi Şart - Son Dakika
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Politika

Guterres: Barış İçin Diplomasi Şart

Guterres: Barış İçin Diplomasi Şart
22.07.2025 20:47
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BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası hukukun ihlalinin insanlık için bedel ödettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Uluslararası hukukun hiçe sayılması, artan jeopolitik bölünmelerle birleştiğinde bedelini insanlık ödüyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunması: Diplomasi, Diyalog ve Uzlaşmanın Teşviki" konulu açık oturumda konuştu. Genel Sekreter, uluslararası barışın korunması için diplomasinin, çok taraflılığın ve BM Şartı'nın ilke ve araçlarına yeniden öncelik verilmesi gerektiğini vurgulaşfufj. "Barış bir tercihtir. Dünya, Güvenlik Konseyi'nden bu tercihi yapmasına yardımcı olmasını bekliyor" dedi.

BM Şartı'nın 2'nci bölümüngı 3'üncü maddesi ve 6'ncı bölümünün uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne açıkça vurgu yaptığını söyleyen Guterres, "Şart, müzakere, arabuluculuk, tahkim gibi araçlarla çatışmaların çözümünü öngörüyor. Bu ilkelere yeniden bağlılık göstermeliyiz" diyerek BM Gelecek Paktı'nın da önleyici diplomasiye öncelik verilmesini savunduğunu hatırlattı.

"Uluslararası hukuk görmezden geliniyor"

Genel Sekreter, dünya genelinde uluslararası hukukun yalnızca ihlal edilmediğini, aynı zamanda giderek daha fazla görmezden gelindiğini belirterek, "Hukukun hiçe sayılması, artan jeopolitik bölünmelerle birleştiğinde, bedelini insanlık ödüyor. Gazze'de yaşananlar bunun en acı örneğidir. İnsan hayatları, parçalanmış topluluklar ve kaybedilen geleceklerle ölçülecek kadar ağırdır. Gazze'deki korkunç manzaraya bakmamız yeterlidir. Son zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir ölüm ve yıkım yaşanıyor. Yetersiz beslenme hızla artıyor. Açlık her kapıyı çalıyor ve şimdi insani ilkeler üzerine inşa edilmiş bir insani yardım sisteminin son nefesini verdiğini görüyoruz. Bu sistemin işleyebilmesi için gerekli koşullar sağlanmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik Konseyi bugünün dünyasını yansıtmalı"

BM Güvenlik Konseyi'nin işleyişine de değinen Guterres, "Konsey, 80 yıl önceki dünyayı değil, bugünkü dünyayı temsil etmeli" ifadelerini kullandı. Konsey'in daimi üyeleri arasındaki bölünmelere dikkat çeken Genel Sekreter, "Soğuk Savaş'ın en karanlık günlerinde dahi Konsey ortak çözümler üretebildiyse, bugün de bunu başarmalıyız" dedi. Guterres, Konsey'in daha kapsayıcı, şeffaf ve sorumluluk sahibi hale getirilmesi çağrısında bulundu.

"Gazze'den Ukrayna'ya, Sudan'dan Haiti'ye krizler büyüyor"

Guterres, dünya genelinde artan krizlere de dikkat çekti. Gazze, Ukrayna, Sahel, Sudan, Haiti ve Myanmar'da şiddetin tırmandığını, açlık ve yerinden edilmenin rekor seviyelere ulaştığını vurgulayan Guterres, terör, şiddet içeren radikalizm ve sınır ötesi suçların ise küresel güvenliğe yönelik tehditleri artırdığını belirtti.

"Karadeniz Girişimi gibi başarılar umut veriyor"

Çatışmaların ortasında başarı örneklerinin de olduğunu hatırlatan Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi, Sevilla Finans Konferansı, Nice Okyanus Zirvesi, Biyolojik Çeşitlilik ve Siber Suçlar Anlaşmaları ile Gelecek Paktı'nı örnek gösterdi. Genel Sekreter, bu örnekler ile çok taraflı yapının hala etkili olabileceğinin kanıtlandığının altını çizdi.

"Diplomasi çatışmayı her zaman önleyemedi ama durdurabilir"

Guterres, devletlerin BM Şartı, insan hakları ve insancıl hukuk konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Gelecek Paktı, egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığa saygı temelinde, diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesini savunuyor" dedi.

Konuşmasını uluslararası toplumun diplomasiye olan inancını koruması gerektiğini belirterek tamamlayan BM Genel Sekreteri, "Diplomasi her zaman çatışmayı önleyememiş olabilir. Ancak hala onu durdurma gücüne sahiptir. Şimdi, bu güce yeniden sahip çıkma zamanıdır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Guterres: Barış İçin Diplomasi Şart - Son Dakika

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