Guterres, Erhürman ve Hristodulidis'le Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile ara bölgede düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı ikili görüşmenin ardından ara bölgede yerel saatle 19.00'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Erhürman, yemekte Guterres ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Erhürman'a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana eşlik etti.

Guterres ise, yemeğe BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile katıldı.

Yarın ise, Guterres, saat 10.00'da KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY Lideri Hristodulidis ile ara bölgede İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde de bir araya gelerek, üçlü görüşme gerçekleştirecek. Üçlü görüşmenin ardından Guterres'in basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.