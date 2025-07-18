Guterres: Kıbrıs'ta Somut İlerleme Kaydedildi - Son Dakika
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Politika

Guterres: Kıbrıs'ta Somut İlerleme Kaydedildi

Guterres: Kıbrıs\'ta Somut İlerleme Kaydedildi
18.07.2025 03:27
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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs görüşmelerinde altı başlıkta ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Guterres, "Geçiş noktaları, çevre ve gençlik odaklı teknik komiteler gibi girişimlerle adada somut ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Kıbrıs konulu gayriresmi görüşmelerin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres basın toplantısı düzenledi. Guterres, Mart ayında başlattığı diyalog sürecinin devam ettiğini belirterek, görüşmelere katılan liderlere ve taraflara teşekkür etti. Guterres, "Mart ayında önerdiğim bu toplantıyı, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderleri arasında yapıcı diyaloğu sürdürmek amacıyla düzenledim. Sayın Nicos Christodoulides ve Sayın Ersin Tatar'ın katılımı için minnettarım. Ayrıca Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Avrupa'dan katılım sağlayan dışişleri temsilcilerine de teşekkür ederim" dedi.

"Altı başlık üzerinde ilerleme sağlandı"

Guterres, Mart ayında başlatılan altı somut girişimde kaydedilen gelişmelere dikkat çekerek, "Bugünkü görüşmeler yapıcı geçti. Çoğu lider, Mart ayında belirlenen altı başlıkta ilerleme sağladı. Bunlar arasında çevre ve iklim değişikliği ile ilgili gençlik girişimleri, mezarlıkların restorasyonu ve kapatılacak madenler konusunda teknik komitelerin oluşturulması yer alıyor" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, teknik detayların netleşmesinin ardından dört yeni geçiş noktası açılması ve tampon bölgede güneş enerjisi kullanımı gibi konuların da görüşülmeye devam edeceğini belirtti.

""Sivil toplum ve çevre konusunda ortak anlayış sağlandı"

Guterres ayrıca, toplumlar arası işbirliğine katkı sağlayacak çevresel ve kültürel konularda da mutabakat sağlandığını belirterek, "Sivil toplumun katılımı, kültürel eserlerin değişimi, hava kalitesinin izlenmesi ve mikroplastik kirliliğinin ele alınması gibi başlıklarda danışma organları arasında ortak bir anlayışa varıldı" dedi.

"Bu girişimler sadece sembolik değil, etkili adımlar"

Genel Sekreter, hayata geçirilen girişimlerin Kıbrıs halkı üzerinde gerçek ve olumlu etkiler oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Guterres konuşmasında, "Bu girişimler iş birliği gerektiren sembolik jestler ya da sadece kağıt üzerinde kalan kararlar değildir. Adanın genelinde halkın yaşamını iyileştirmeyi amaçlayan adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Süreç karmaşık ama ilerleme var"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Guterres, sürecin teknik zorluklar içerdiğini ancak umut verici olduğunu ifade etti. Bir gazetecinin "Yeni geçiş noktalarının açılmaması konusundaki en büyük zorluk nedir?" sorusuna, "Yeni geçiş noktalarıyla ilgili önemli ilerlemeler kaydettik. Ancak bir güzergah hala teknik olarak tartışılıyor. Bu çok teknik bir konu. Evet, henüz tamamen çözülmedi ama çok yol katettik" cevabını verdi.

"Bu yeni bir müzakere turu değil, sürekli bir süreç"

Guterres, "Bu görüşmeleri yeni bir müzakere turu olarak mı, yoksa yeni bir başlangıç olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna ise, "Bu bir süreç. Karmaşık bir süreç. Kıbrıs meselesinde iki tarafın da çok farklı bakış açıları var. Ancak adım adım güven inşa ediyoruz. Kıbrıs halkının yararına olacak somut adımlar atmak için şartları oluşturuyoruz. Bu sürecin devamı konusunda da tüm taraflarla tam bir mutabakat sağladık" dedi.

"Memnunum, ama daha fazlasını isterdim"

Guterres, sürece dair genel memnuniyetini de dile getirerek, "Deneyimden memnunum. Daha fazlasını isterdim ama bu karmaşık bir konu. Dayanıklı bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" dedi.

"Toprak bütünlüğü içinde tam entegrasyon sağlanmalı"

Guterres, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yöneltilen soruya ise, "Devletin egemenliğine saygı çerçevesinde, farklı toplulukların tam entegrasyonu ve haklarına tam saygı sağlanarak birlik oluşturulmalı. Bu, Suriye halkının ve kurumlarının çözmesi gereken bir konudur" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Guterres: Kıbrıs'ta Somut İlerleme Kaydedildi - Son Dakika

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