Guterres'ten Gazze için tepki ve soruşturma çağrısı - Son Dakika
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Politika

Guterres'ten Gazze için tepki ve soruşturma çağrısı

02.06.2025 18:48
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Guterres, Gazze'de insani yardım dağıtımında yaşanan ölümleri 'kabul edilemez' bularak soruşturma istedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtımında hayatını kaybedenlere ilişkin, "Filistinlilerin gıda için canlarını tehlikeye atıyor olmaları kabul edilemez bir durum" dedi. Guterres, insani yardım dağıtımı sırasında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

İsrail, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yürütmekte olduğu insani yardım dağıtımlarını engelleyerek, şiddetini sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah şehrinde insani yardım malzemesi dağıtımı sırasında saldırı düzenledi. Sağlık yetkilileri, bölgede 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazze İnsani Yardım Vakfı ise yardım dağıtımı esnasında bir can kaybının yaşanmadığını öne sürdü. İsrail askeri yetkilileri de yaptıkları açıklamada, olay yerinde yaşanan can kayıplarından haberdar olduklarını ve duruma ilişkin incelemelerin sürdürüldüğünü aktardı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yardım arayışında olan Filistinlilerin öldürüldüğüne ve yaralandığına ilişkin raporlardan "dehşete düştüğünü" belirtti. Guterres, "Filistinlilerin gıdaya erişmek için canlarını tehlikeye atıyor olmaları kabul edilemez bir durum" dedi. Guterres, ayrıca durumun incelenmesi için bağımsız bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in dün Refah şehrinde yardım yapılan bölgelerden birinin yakınında 31 kişiyi daha öldürdüğü ve birçok kişiyi yaraladığı kaydedilmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze'de bugün son 24 saat içerisinde 52 kişinin öldürüldüğünü, 503 yaralının hastanelere sevk edildiğini bildirdi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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