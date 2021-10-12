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Son dakika haber: İzmir Büyükşehir Meclisinde depremzedeleri sevindiren karar - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir Büyükşehir Meclisinde depremzedeleri sevindiren karar

12.10.2021 10:20
Son dakika haber: İzmir Büyükşehir Meclisinde depremzedeleri sevindiren karar

Son dakika haberler... İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden depremzedelere müjdeli bir haber gelirken, İzmir depreminde Bayraklı'da evi yıkılan vatandaşların bir yıldır beklediği emsal artış kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karara bağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden depremzedelere müjdeli bir haber gelirken, İzmir depreminde Bayraklı'da evi yıkılan vatandaşların bir yıldır beklediği emsal artış kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karara bağlandı. Bayraklı'da parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Meclis gündeminde, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde Bayraklı'da evleri yıkılan veya oturulamayacak hale gelen depremzedelerin evlerini yenileyebilmeleri için imar emsal artışı gündeme geldi. Bayraklı Belediye Meclisinden oy birliğiyle çıkan yüzde 10 oranındaki emsal artış Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşüldü. Başkan Tunç Soyer, zaman kaybı yaşanmaması için teklifi, ilgili komisyonların sonraki meclislerde değil toplantı sırasında verilecek arada görüşmesini istedi.

"Siyasete alet edilemeyecek kadar hassas bir mesele"

"Depremzede vatandaşlarımız artık tahammül edemeyecek kadar büyük bir mağduriyet yaşıyor" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir sene oldu ve artık biz bunu burada bitirmek istiyoruz. Bu mesele siyasete alet edilemeyecek kadar hassas bir mesele. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak K sınırı korunacak alan sınırı belirlerken Türkiye'de ilk defa çok başarılı işe imza attık. Hatırlayın, çok ciddi emek verdik. Oy birliğiyle karara vardık. Türkiye tarihinde ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptı. Şimdi de şunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri çok daha fazla ve bunu komisyonlarda iki ay daha bekletmeyeceğiz. Bugün komisyonumuzdan karar alacağız" dedi.

Emsal artış, acil kaydıyla komisyon masasında

Madde hakkında söz alan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geldiğimiz süreçte, gerek günümüz faiz koşulları, gerek imalatlarda ki artıştan kaynaklı olarak, bugün vatandaşın bu faiz oranlarıyla, aldığı krediyle, konutlarını dönüştürme şansı yoktur. Bayraklı Belediyesi olarak, meclise gönderdiğimiz önerge alt birim olarak minimum yüzde 10'dur. Hem ada hem de parsel bazında depremzede yurttaşlarımızın sorununu çözebileceği şekilde yeniden komisyonlarda görüşülmesini, Bayraklı depremzedeleri adına arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremzedeler emsal kararına el sallayarak teşekkür etti

Yapılan görüşmelerin ardından Bayraklı ilçesinde hasar gören veya 6306 sayılı Kanun kapsamında, riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılaşmasına ilişkin emsal artış kararı komisyonlardan oy çokluğu geldi, mecliste de oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis salonunda konuk edilen depremzede temsilcileri kararı el sallayarak sevinçle karşıladı.

"İçinizden alkışlıyorsunuz biliyorum"

Karar hakkında açıklama yapan Başkan Soyer, "Depremzedelerimizin bir kısmı dışarıda, temsilcileri burada. Ben biliyorum içinizden bu kararı alkışlıyorsunuz. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmayla K sınırı olarak; yani korunacak alan sınırları olarak, meclisimizce onaylanan K bölgelerinde parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 oranında emsal artışını oy çokluğuyla getirmiş oldu komisyonumuz. Teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Dünya bankası kredisi açıklaması

Meclisin son bölümünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yaşanan deprem sonrası hasarlı binaların dönüşümü için Dünya Bankası'ndan alınacak 340 milyon dolarlık kredi onayı ile ilgili süreç hakkında bilgi verdi. Soyer, "340 milyon dolarlık kredi finansmanı hazır. Cumhurbaşkanımızın önüne krediyi koymayan Hazine ve Maliye Bakanlığı. Dolayısıyla Dünya Bankası nezdinde sürdürmüş olduğumuz müzakereler tamamlanmıştır. Bu müzakereleri sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları olarak sürdürmedik. Bakanlık bürokratları da vardı, İller Bankası bürokratları da vardı. Hep beraber 4 ay boyunca bu müzakere gece gündüz devam etti. 340 milyonun İzmir'e ödenmesiyle ilgili mutabakata varıldı; fakat bu para Hazine Bakanlığı'nın garantisi bulunmadığı için Cumhurbaşkanı'nın önüne sunulmadığı için bekliyor. Sonuçta bir kredi var. Bu finansman kaynağı onaylandı" diye belirtti.

"Deprem yaşamış şehrin vatandaşı olarak soruyorum"

Soyer sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Ben 340 milyonun hesabını biliyorum; başka bir paranın hesabını sormak istiyorum. Yaklaşık 37 milyar 585 milyon dolarlık bir rakamın nereye gittiğini merak ediyorum. 26 Kasım 1999 tarih, 23 bin 888 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan, 4481 sayılı 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi'nde yaşanan depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla, bazı mükellefiyetler ihdası ve bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun, özel iletişim vergisi adıyla çıkmış durumda. 1999'dan beri toplanan rakam 76 milyar 552 milyon 619 bin liradır. Bu yaklaşık, 37 milyar 585 milyon dolardır. Ben deprem yaşamış bir şehrin vatandaşı olarak soruyorum. Bizim bu vergide hakkımız yok mudur? Genel Başkanımızın çok güzel bir sözü var; 'İyilikte yarışın' diyor. Biz iyilikte yarışmaya, daha iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz." - İZMİR

Son dakika haber: İzmir Büyükşehir Meclisinde depremzedeleri sevindiren karar
Son dakika haber: İzmir Büyükşehir Meclisinde depremzedeleri sevindiren karar
Son dakika haber: İzmir Büyükşehir Meclisinde depremzedeleri sevindiren karar
Son dakika haber: İzmir Büyükşehir Meclisinde depremzedeleri sevindiren karar
Son dakika haber: İzmir Büyükşehir Meclisinde depremzedeleri sevindiren karar

Tunç Soyer, İzmir, Ekim, imar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: İzmir Büyükşehir Meclisinde depremzedeleri sevindiren karar - Son Dakika


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