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Başkan Özdemir: "Hedefimiz kaliteli hizmet" - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Hedefimiz kaliteli hizmet"

05.10.2021 13:31
Başkan Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sorumluluk alanımız dahilindeki hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallerimizde çalışma programımızı yağışlar başlamadan bitirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sorumluluk alanımız dahilindeki hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallerimizde çalışma programımızı yağışlar başlamadan bitirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Kaliteli hizmeti hızlı bir şekilde ulaştırmak hedefindeyiz "dedi.

Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek, karara bağladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir meclis üyelerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Özdemir, "Hem Havza Belediyesi hem de Samsun Büyükşehir Belediyesi 2021 çalışma programı kapsamında işlerini tamamlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. SASKİ tarafından ilçemizde yürütülen içme suyu projeleri ile ilçemizde ve birçok kırsal mahallemizde içme suyu problemi son erecek. Havza Belediyesi olarak Samsun Büyükşehir Belediyemize Fen İşleri ve SASKİ ekipleri ile koordineli olarak çalışmaktayız ve gerekli desteği vermekteyiz. Havza Belediyesi olarak sorumluluk alanımız dahilindeki hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallerimizde çalışma programımızı yağışlar başlamadan bitirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Yapılan tüm çalışmalar ile halkımıza kaliteli hizmeti hızlı bir şekilde ulaştırmak hedefindeyiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - SAMSUN

Başkan Özdemir: Hedefimiz kaliteli hizmet
Başkan Özdemir: Hedefimiz kaliteli hizmet
Başkan Özdemir: Hedefimiz kaliteli hizmet
Başkan Özdemir: Hedefimiz kaliteli hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sebahattin Özdemir, Havza, Ekim, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özdemir: 'Hedefimiz kaliteli hizmet' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Özdemir: "Hedefimiz kaliteli hizmet" - Son Dakika
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