Hacı Bektaş Veli Etkinlikleri’nde Özgür Özel: "Işık Tutmaya Devam Ediyor"

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hünkar 754 yıl önce Hakk'a yürüdü ama bugün hala bize ışık tutuyor" ifadelerini kullandı.

"62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle başladı. İlçe Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleşen programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin fikirlerinin ve öğütlerinin yüzyıllardır insanlığa yol gösterdiğini söyledi. Özel, "Hünkar 754 yıl önce Hakk'a yürüdü ama bugün hala bize ışık tutuyor. 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' diyor. Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil, vicdanın terazisindedir. Biz kardeşliği, birliği ve beraberliği yeniden tesis etmek için inançla ve kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı, Alevi toplumunun çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu ifade ederek, TBMM'de kurulan komisyonda yapıcı katkılar sunduklarını söyledi. Özel, geçtiğimiz hafta bu komisyona 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunduklarını belirterek, "Bu paket hem Kürt sorununun çözümüne hem de Alevi canların birikmiş sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak önemli maddeler içeriyor. Elbette tüm sorunları biz çözeceğiz demiyoruz, ancak toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak verilmeli" diye konuştu.

Bu yıl Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Zülfü Livaneli'ye verilirken, Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü Şah Hüseyin Şahin'e, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Ödülü Erdal Erzincan'a verildi. Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü ise Mustafa Özgün'e verildi. - NEVŞEHİR