HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Aküzüm, Bakan Işıkhan'ın katıldığı panelde emeği savundu - Son Dakika
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HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Aküzüm, Bakan Işıkhan'ın katıldığı panelde emeği savundu

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HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Aküzüm, Bakan Işıkhan\'ın katıldığı panelde emeği savundu
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HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı panelde çalışma hayatının güncel sorunlarını değerlendirdi. Aküzüm, emeğin değerini korumayı ve çalışanların haklarını güçlendirmeyi temel öncelik olarak açıkladı.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'in başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı ve "Kamu Çerçeve Protokolü ve Toplu İş Sözleşmesi Sistemi, Kazanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu panelde; çalışma hayatının güncel meselelerini değerlendirdi.

Aküzüm yaptığı açıklamada, "Panelde; çalışma hayatının güncel meseleleri, emekçilerimizin kazanımları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Öz Sağlık İş Sendikası olarak temel önceliğimiz; emeğin değerini korumak, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini güçlendirmek, sosyal adaleti büyütmek ve çalışma hayatında daha adil, daha güvenceli bir gelecek inşa etmektir. İnanıyoruz ki; emeğin hakkını savunmak, yalnızca bugünün değil, yarınların da sorumluluğudur. Birlik, dayanışma ve kararlı sendikal mücadelemizle emekçilerimizin sesi olmaya, kazanımlarımızı arttırmaya ve çalışma hayatının sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Vedat IşıkhanDiyarbakırPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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