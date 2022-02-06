HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için HAK-İŞ adına geçmiş olsun dileklerini ilettiği yazılı bir açıklama yaptı.

Arslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin refahı ve huzuru için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin korona virüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletimizin duası ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşi hanımefendinin tez zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. HAK-İŞ ailesi olarak kendilerine Yüce Allah'tan acil şifalar diliyor, dualarımızı iletiyoruz. Rabbim, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşi hanımefendi ile şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar versin." - ANKARA