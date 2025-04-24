Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Kandil'e Sert Mesajlar

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Kandil'in bu ülkeye söz sahibi olmasını istemiyoruz"

Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi

VAN - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'daki bazı belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerin çadırını ziyaret ederek, "Kandil'in bu ülkeye söz sahibi olmasını istemiyoruz" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu. İpekyolu Belediyesi önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle görüşen Arslan, daha sonra kalabalığa seslendi. Bir siyasi parti, muhalefetin veya iktidarın alternatifi olmadıklarını belirten Aslan, amaçlarının mensuplarının haklarını, hukuklarını korumak, mücadelelerinde yanlarında olmak, ekmeklerini ve aşlarını büyütmek olduğunu ifade etti. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerinin hakkını savunacaklarını belirten Aslan, "Bunlar eğer haklarımıza saygı göstermiş olsalardı, işçilerin aşıyla, ekmeğiyle oynamasalardı, Van halkının oylarıyla seçilmiş bu belediye başkanları bizimle uğraşmasaydı bizim onlarla ne sorunumuz olabilir? Ekmeğimizi elimizden almaya kalkarlarsa biz hep burada olacağız. 31 Mart 2024 seçiminden sonra propagandaları şuydu. 'Bütçemizde para, imkanlar yok. Bu işçiler seçim öncesi işe alınmışlar.' Buradan sesleniyorum. İşten çıkardığınız kardeşlerimiz hakkında bir soruşturma, bir disiplin çalışması, işe gelmedi, verilen işi yapmadı diye işlem var mı? Yok. Dediniz ki 'İşçi fazla, paramız yok.' Büyükşehir Belediyesi ile VASKİ'ye bine yakın işçi aldınız. Hani işçi fazlaydı? Hani paranız yoktu? Bu işçilerin ekmeğini elinden alacaksınız, sonra da işçi alacaksınız. Bu iki yüzlülük, sahtekarlık, yalancılık, samimiyetsizliktir. İşçiler işlerine dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İşten çıkarılanların tek kusuru var. Kandil'in ve onun yandaşlarına destek vermemeleri, onlarla yan yana olmamalarıdır. Bu arkadaşlarımızın başka bir kusuru yok. Herkes aklını başına almalıdır" dedi.

"Terörsüz Türkiye istiyoruz"

Türkiye'nin dünkü Türkiye, 31 Mart 2024'teki Türkiye olmadığını vurgu yapan Aslan, "Bunların liderleri, başları, artık o zihniyetin bittiğini ilan etti. Terörsüz Türkiye mücadelemiz çok şükür 40 yıl sonra da olsa başarıya ulaşıyor. Bu başarıya destek veriyoruz. Terörsüz Türkiye istiyoruz. Kandil'in bu ülkeye söz sahibi olmasını istemiyoruz. Türkiye'deki siyasal partilerin Kandil'in güdümünde siyaset yapmasını utanç buluyoruz. Terörsüz bir Türkiye'de demokratik yolların açıldığı, demokrasinin sonuna kadar kullanıldığı bir siyasal anlayış bekliyoruz. Bizim mücadelemiz bundan sonra da bu istikamette devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bu yılki mitinglerini Rize'de düzenleyeceklerini ifade eden Aslan, "Emeğimizi ve ekmeğimizi büyütmek, onurlu bir yaşam sürmek, her alandaki mücadelemizi 1 Mayıs günlerinde de yüksek sesle konuşacağız. Daha güçlü bir sendikal örgütlülük kanunu istiyoruz. İşçilerin kusuru yokken işten atılmalarının engellenmesini istiyoruz. Çatışmadan, kavga etmeden, kamu mallarına zarar vermeden demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak eksiklikleri konuşma, yanlışlıkları düzeltme taleplerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

" Filistin'de insanlık ölüyor"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Avrupa Birliği, ABD, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi büyütülen ama gerçek anlamda içinin boş olduğu bu uluslararası kuruluşların gözü önünde insanlığını unutmuş katil İsrail ve Netanyahu hükümetinin bombalarına maruz kalan binlerce kardeşimizin bombalarla imha edildiği ve öldürüldüğü bir Filistin'den bahsediyoruz. Filistin'de sadece çocuklar, kadınlar, masumlar ölmüyor. Filistin'de ne yazık ki insanlık ölüyor. Tüm insanlığın gözü önünde mazlum Filistinli kardeşlerimiz topraklarında mülteci durumuna düşürüldü, toprakları işgal edildi, soykırıma uğradı. Bu mücadele tam bir asırdır devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzündeki kutsal yerlerden biri kabul edilen ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya sorumluluklarımız var. Filistin'deki katliamlara sessiz kalamayız. Sadece çığlık atmıyoruz. Aynı zamanda kampanyalar yürütüyoruz. Konfederasyonumuzun tek başına mensuplarımızla yürüttüğü kampanyada yaklaşık 38 milyon lira bağış topladık. Doğrudan hastanelere ilaç, gıda yardımı ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için nakit olarak Gazze'ye zor şartlarda bu yardımları büyük ölçüde ulaştırdık. Bir ay boyunca 10 bin Filistinli kardeşlerimize üç öğün yemek vermeyi başardık. Ama hala yardımlara ihtiyaç var."

Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz'in de kısa bir selamlama konuşması yaptığı program, işçilere karanfil dağıtılması ile sona erdi.