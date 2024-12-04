Hakan Fidan AGİT Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 31. Bakanlar Konsey Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Malta'nın ev sahipliğinde 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Valetta'da düzenlenecek olan AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. - ANKARA
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