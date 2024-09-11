Hakan Fidan Özbekistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Özbekistan'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile birlikte 12 Eylül 2024 tarihinde Özbekistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde başta güvenlik konuları olmak üzere, ikili ve çok taraflı iş birliği gündeminin ele alınması öngörülmektedir" denildi.