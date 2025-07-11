Hakan Fidan ASEAN Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kuala Lumpur'daki temasları kapsamında Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane ile bir araya geldi.
Bakan Fidan bugünkü temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Paapua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko ile bir araya gelmişti. - KUALA LUMPUR
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