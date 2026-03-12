Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı.