Hakan Fidan Brüksel'de NATO Toplantısında

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı. Bakan Fidan, oturum öncesi birçok mevkidaşı ile ayaküstü sohbet etti. - BRÜKSEL