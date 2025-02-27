Hakan Fidan'dan Avrupa Güvenliği Vurgusu

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " Gazze'de de ateşkesin kalıcı hale gelmesi son derece önemlidir. Türkiye olarak dosya hazırladık ve Uluslararası Adalet Divanı'na sunuyoruz"

-" FETÖ ile mücadele konusunda Arnavutluk'tan daha kuvvetli ve somut adımlar beklediğimizi tekrar vurguladık"

"Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz tamdır"

(Rusya-Ukrayna) "Savaşın müzakereler yoluyla kalıcı ve adil bir şekilde sonlandırılması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz"

" İsrail'in işlediği suçların takipçisi olmaya ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz"

"Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye'yi dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi çok fazla gerçekçi değil" dedi.

Dışişleri Bakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bakanlıkta gerçekleşen görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin Arnavutluk ile son yıllarda ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran Bakan Fidan, bunların en somut örneğinin ekonomik ve ticari ilişkilerde görüldüğünü belirterek "Ticaret hacmimizi tekrar 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardık. Hedefimiz bunu 2 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Türkiye, Arnavutluk'ta en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. İş adamlarımız bu konuda yatırım yapmaya devam edecekler. Haziran ayında Tiran'da düzenlenmesi beklenen Türkiye-Arnavutluk İş Forumu sayesinde yeni iş birliği imkanlarının ortaya çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'deki yeni yönetimin, Ukrayna'daki savaşa ilişkin görüşlerinin ve politikalarının bir önceki yönetimle neredeyse taban tabana zıt olduğunu değerlendiren Fidan, "Ukrayna'da yapmış oldukları masrafların, tekrar geri ödenmesi konusunda bir anlaşma zemini oluşturmaya çalıştığını anlıyoruz" diye konuştu.

Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 28 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'a ziyaret düzenleyeceğini hatırlatarak ziyaret sırasında bir anlaşmanın hayata geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Fidan, 1-2 Mart tarihlerinde Avrupalı liderlerin "Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna" konulu bir toplantıda bir araya gelebileceğini dile getirerek "Bir taraftan Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik adımlar atılırken diğer taraftan Avrupa ülkelerinin kendi aralarında büyük bir istişare mekanizması başlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu durumda, Avrupa güvenlik mimarisi gelecekte nasıl olacak? NATO'nun olmadığı bir Avrupa güvenlik mimarisi konularının Avrupalı liderler tarafından şimdilik gündeme getirilip tartışılmaya başlandığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu toplantıları yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Fidan, "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye'yi dışarıda bırakan, Türkiye gibi bir askeri gücü dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi yaklaşımını çok fazla gerçekçi olmayacağı hususunda altı çizilmesi gereken başka bir husus" dedi.