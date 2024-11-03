Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız. Bu anlayışla İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan ortak bir mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e ilettik" dedi. - CİBUTİ
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan'dan İsrail'e Silah Satışına Tepki - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?