Hakan Fidan'dan İsrail'e Silah Satışına Tepki

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız. Bu anlayışla İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan ortak bir mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e ilettik" dedi. - CİBUTİ