Hakan Fidan Güney Kore'ye Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Hakan Fidan Güney Kore'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

03.06.2026 12:13
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4 Haziran'da Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ve Endonezya'nın ardından 4 Haziran'da Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın temaslarında stratejik ortaklığın geliştirilmesi, savunma sanayii iş birliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4 Haziran tarihinde Güney Kore Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Güney Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile görüşmesi ve Kore Üniversitesi'nde düzenlenecek bir konferansta hitap etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın Kore Cumhuriyeti ziyareti, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik diplomatik temaslarının devamı niteliği taşıyor. Fidan, son günlerde bölge ülkelerine yönelik yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, 2 Haziran'da Singapur'u ziyaret etmiş, 3 Haziran'da ise Endonezya'da temaslarda bulunmuştu. Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Görüşmelerde Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradenin vurgulanması beklenirken, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımların da ele alınması planlanıyor.

Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ikinci büyük ticaret ortağı konumundaki Kore Cumhuriyeti ile ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların derinleştirilmesi ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenerek daha kapsamlı hale getirilmesine yönelik çalışmaların da gündemde olması öngörülüyor.

Temaslarda Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imar süreçlerinde yürütülebilecek iş birlikleri ile Orta Asya ve Afrika'da ortak proje imkanlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynaklar, görüşmelerde nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirilebilecek ortaklıklar ile yatırım fırsatlarının ele alınacağını, yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, çığır açan teknolojiler, biyoteknoloji, yeni nesil batarya sistemleri ve ulaştırma altyapısı gibi stratejik sektörlerde gerçekleştirilebilecek ortak girişimlerin değerlendirileceğini aktardı.

Fidan'ın ayrıca Altay Tankı Projesi'nin ortaya koyduğu başarılı iş birliği örneğinden hareketle savunma sanayii alanında Güney Kore ile mevcut ortaklık potansiyeline dikkat çekmesi, İHA ve SİHA sistemleri başta olmak üzere muhtemel ortak projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Görüşmelerde Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin öneminin vurgulanması, Rusya-Ukrayna savaşı, İran, Filistin, Suriye, Doğu Asya'daki gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel konuların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Güney Kore'ye Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika

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