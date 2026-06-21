Hakan Fidan Kahire'de Mısır ile Görüştü - Son Dakika
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Hakan Fidan Kahire'de Mısır ile Görüştü

Hakan Fidan Kahire\'de Mısır ile Görüştü
21.06.2026 15:49
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı ile resmi görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüştü.

Bakan Fidan, bugünkü temasları kapsamında önce Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmış daha sonra ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilmişti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Kahire'de Mısır ile Görüştü - Son Dakika

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