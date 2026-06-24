Hakan Fidan Kanada'da Temaslarda Bulunacak - Son Dakika
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Hakan Fidan Kanada'da Temaslarda Bulunacak

24.06.2026 13:16
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Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada'da nükleer enerji ve ikili ilişkileri ele alacak görüşmeler yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Haziran tarihlerinde Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 tarihlerinde Kanada'ya resmi ziyarette bulunacak. Temaslarının ilk gününde Toronto'daki Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret edecek olan Bakan Fidan, nükleer enerji alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alacak. Fidan, ardından iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılacak.

Bakan Fidan, ziyaretinin ikinci gününde ise Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüşecek. Görüşmede Türkiye-Kanada arasındaki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi konuları ele alınacak. Bu çerçevede üst düzey temas ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasının iki ülkeye de faydalı olacağı belirtilecek. Görüşmede ayrıca 2025 yılında 2,7 milyar dolar civarında gerçekleşen ikili ticaret hacminin dengeli ve sürdürülebilir bir mahiyette yükseltilmesi ve ticaretin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulanacak. Bu çerçevede başlatılan Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin gecikmeksizin sonuçlandırılması da dile getirilecek. Görüşmede Türkiye ve Kanada arasında nükleer enerji sektörü dahil enerji alanında yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesi imkanları masaya yatırılacak. Savunma sanayii sektöründe de daha ileri iş birliği ile ikili askeri ilişkiler zemininin tesisi yönünde ortak çabaların yoğunlaştırılması ifade edilecek.

ABD ve İran arasındaki savaş da ele alınacak

Bakan Fidan'ın Anand ile yapacağı görüşmede ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bozmaya dönük provokasyonlara karşı müteyakkız olunması gerektiğini belirtmesi bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülerek engelsiz ve serbest geçişin temininin küresel ticaret ve enerji arzı açısından hayati önemde olduğunun belirtileceği görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde çatışmaların yoğunlaşmasının uluslararası toplumda oluşturduğu endişeye de işaret edilecek. Türkiye'nin bu savaşın bir an önce diyalog ve diplomasi yoluyla sonlandırılması için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu aktarılacak.

İsrail ve Gazze de gündemde

Yapılacak görüşmelerde ayrıca İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki işgal ve ilhak politikalarına dikkat çekilerek, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını yoğunlaştırması gerektiğinin dile getirilmesi bekleniyor.

Kanada ile ticaret 2,7 milyar dolar

2025 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 2,7 milyar dolar civarında gerçekleşirken, Türkiye'nin ihracatı 1,57 milyar dolar, ithalatı ise 1,16 milyar dolar oldu. Türkiye'deki Kanada yatırımları 608 milyon dolar, Kanada'daki Türk yatırımları ise 253 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz mayıs ayında Türk Hava Yolları'nın (THY) Kanada'ya haftalık uçuş sayısı 12'den 21'e yükseldi. Kanada'da 130 bin civarında Türk vatandaşı yaşıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Kanada'da Temaslarda Bulunacak - Son Dakika

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