Hakan Fidan Mısır'da Önemli Açıklamalar Yaptı - Son Dakika
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Hakan Fidan Mısır'da Önemli Açıklamalar Yaptı

21.06.2026 17:33
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Bakan Fidan, İran-ABD müzakerelerinin zorluklarına ve bölgesel iş birliğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında bugün başlayan müzakerelere değinerek, "Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunma üzere geldiği Mısır'da açıklamalar yaptı. Bakan Fidan başkent Kahire'de yaptığı açıklamada, "İki gündür Kahire'de gerçekten çok yoğun bir temas trafiği içerisindeyiz. Dün önemli bir toplantı yaptık ilk önce gelir gelmez. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri, Libya konusunda önemli bir görüşme yaptık. Libya'yı konuşurken Akdeniz'e ilişkin diğer konuları da gündeme yatırma imkanımız oldu. Afrika'yla ilgili bazı konular da gündeme getirme imkanımız oldu. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu. Belli konularda belli uzlaşmalara varmamıza sebep olan tartışmalar oldu" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldiğini belirten Bakan Fidan, "Özellikle bu dört ülke olarak bir araya geldiğimiz ve oluşturduğumuz formatın açıkçası ortaya koyduğu pozitif neticeleri biraz da onun ağzından dinleme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ve selamlarını kendisine iletme imkanımız oldu" diye konuştu.

"Bölgenin sorunları dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı"

Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na değinen Hakan Fidan, dört ülkenin, büyük ülkeler olduğunu, kapasite ve sorumluluk sahibi ülkeler olduğunu belirtti. Bakan, "Büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlikle ilişkili, ekonomikle ilişkili sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmesi, bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmesi, dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Savaş sonrası düzen, bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan, biz bölge ülkeleri olarak bir uluslararası iş birliği içerisinde, bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Mısırlı mevkidaşı ile görüşmesine de değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Iki ülke arasındaki devam eden ikili ilişkiler ve konuları da masaya yatırma imkanımız oldu" şeklinde konuştu.

"Steve Witkoff ile konuştuk"

ABD ile İran arasında bugün başlayan müzakerelere değinen Fidan, "Esas itibariyle görüşmeler bugün başladı. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. İlk erken temaslar yapıldı. İmzalanan mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular. Özellikle nükleer doğrulamayla ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda. Onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde, ben inanıyorum, yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım: İki tane konu var. Birincisi, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur olmaz konuları sabote etmeyi bekleyen" ifadelerini kullandı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Mısır'da Önemli Açıklamalar Yaptı - Son Dakika

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