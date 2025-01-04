Hakan Fidan ve Andriy Sibiha Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.