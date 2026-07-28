Hakan Fidan ve Fuad Hüseyin Ankara'da Görüştü - Son Dakika
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Hakan Fidan ve Fuad Hüseyin Ankara'da Görüştü

Hakan Fidan ve Fuad Hüseyin Ankara\'da Görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'la enerji, ticaret ve güvenlik konularında iş birliği vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Irak Dışişleri Bakanı, değerli kardeşim Fuad Hüseyin'i bugün Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Görüşmelerimizde; enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik alanları başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi ve ortak projelerimizi ele aldık. Sınırlarımızı bölgesel iş birliği ve ortak kalkınmanın alanı haline getirme hedefi doğrultusunda, milletlerimizin huzuruna ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak projeleri sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Kalkınma Yolu Projesi'ni Türkiye ile Irak'ı bölgesel bağlantısallığın ve refahın merkezine yerleştirecek stratejik bir vizyon olarak görüyoruz. Kıymetli mevkidaşımla, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İlişkilerimizi karşılıklı güven temelinde her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan ve Fuad Hüseyin Ankara'da Görüştü - Son Dakika

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