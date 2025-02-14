DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze ile ilgili son gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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