Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze ile ilgili son gelişmeler ele alındı.