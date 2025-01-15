Hakan Fidan ve Suriye\'nin Yeni Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara\'da Bir Araya Geldi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nda 3+3 formatında yapılan toplantıya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab da katıldı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler toplantının ardından Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile ikili görüşme gerçekleştirdi.