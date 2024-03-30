Hakan Tütüncü: İnşallah projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur - Son Dakika
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Politika

Hakan Tütüncü: İnşallah projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur

Hakan Tütüncü: İnşallah projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçime saatler kaldığını belirterek, projelerin yarıştığı güzel bir seçim olmasını umduğunu söyledi. Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın çeşitli ilçelerini gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca çocuklara oyuncak dağıttı. Tütüncü, anketlerde önde olduklarını belirtti ve seçimin Antalya'nın kazanacağı bir sonuçla sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.

30.03.2024 16:03
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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçime saatler kaldığını belirterek, "İnşallah projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur, inşallah kazananın Antalya olduğu bir seçimi göreceğiz." dedi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçelerini gezdi.

Seçim otobüsüyle mahalle mahalle gezerek vatandaşları selamlayan Tütüncü, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Tütüncü, AA muhabirine, yoğun bir seçim sürecinden geçtiklerini, seçime son saatler kaldığını söyledi.

Gitmedik yer, geçmedik bir nokta bırakmadıklarını belirten Tütüncü, "75 günlük kampanya boyunca ulaşabildiğimiz bütün gönüllere ulaşmaya gayret ettik. Antalya, Kaş'tan Gazipaşa'ya 650 kilometre bir coğrafyaya sahip bu coğrafyanın her bir noktasına ulaşmaya, hemşerilerimizle bir araya gelmeye, gönüllere dokunmaya gayret gösterdik." dedi.

"Projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur"

Tütüncü, seçim çalışmaları sürecinde güzel bir kampanya yürüttüklerini anlatarak, bu kampanyalarla son derece önemli bir finali gerçekleştireceklerini kaydetti.

Finalde Antalya'nın merkez 5 ilçesindeki bütün hemşerilerini selamladıklarını kaydeden Tütüncü, şunları söyledi:

"Yarın seçim sabahına ulaşacağız. İnşallah projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur, inşallah kazananın Antalya olduğu bir seçimi göreceğiz. Antalya'nın en büyük sorunu maalesef birçok büyükşehirde olduğu gibi trafik ve ulaşım. Bunları çözmek, bunları ortadan kaldırmaya dönük zaten programlarımızı hemşerilerimizle paylaştık. Sonrasında altyapı, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu drenaj ve imar gibi sorunlar gelmekte. İnşallah onları da en güzel şekilde çözeceğiz. Projeleri, programları hemşerilerimizle paylaştık, verimli bir kampanya süreci geçirdik. Netice Cenabı Allah'ın takdiri, inşallah iyi olacak."

Tütüncü, anketle ilgilenen bir belediye başkan adayı olmadığını, en iyi anketin sokak olduğunu ifade ederek, yapılan anketlerde ise önde olduklarının ortaya çıktığını gördüklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hakan Tütüncü: İnşallah projelerin yarıştığı güzel bir seçim olur - Son Dakika

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