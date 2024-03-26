Hakan Tütüncü, Manavgat'ta Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Hakan Tütüncü, Manavgat'ta Vatandaşlarla Buluştu

Hakan Tütüncü, Manavgat\'ta Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, Manavgat ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Tütüncü, vatandaşlara hitap ederek, seçimde Manavgat'ın ve Antalya'nın bir değişim yaşayacağını söyledi.

26.03.2024 23:13  Güncelleme: 23:13
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında, Manavgat'ta Ülkü Ocakları tarafından kent merkezindeki meydanda düzenlenen mitinge katıldı. Burada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Tütüncü, vatandaşa hitap etti.

31 Mart'ta yapılacak seçimde Manavgat'ın ve Antalya'nın bir değişim yaşayacağını söyleyen Tütüncü, "Sandıklar açıldığında Manavgatlılar, Antalyalılar mutlu olacak. Hep birlikte Manavgat'ın, Antalya'nın geleceğini inşa edeceğiz. Daha güzel günlerde bir araya geleceğiz." dedi.

Tütüncü, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hakan Tütüncü, Manavgat'ta Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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