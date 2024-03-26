Hakan Tütüncü, Manavgat\'ta Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında, Manavgat'ta Ülkü Ocakları tarafından kent merkezindeki meydanda düzenlenen mitinge katıldı. Burada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Tütüncü, vatandaşa hitap etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimde Manavgat'ın ve Antalya'nın bir değişim yaşayacağını söyleyen Tütüncü, "Sandıklar açıldığında Manavgatlılar, Antalyalılar mutlu olacak. Hep birlikte Manavgat'ın, Antalya'nın geleceğini inşa edeceğiz. Daha güzel günlerde bir araya geleceğiz." dedi.
Tütüncü, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesinde Cumhur İttifakı'nın sandık görevlileriyle bir araya geldiği toplantıda, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin beş yıllık süre içinde görevlerini yerine getiremediklerini belirtti. Özdemir, İstanbul'da yaşanan sorunları ve belediye başkanının tatillerle vakit geçirmesini eleştirirken, Ankara'da da benzer bir durumun olduğunu ve kentin beş yılını heba ettiğini ifade etti. Ayrıca, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili olarak da eleştirilerde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ümraniye’de yapmak istediği ilçe turu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 2 farklı noktada halk buluşmalarına dönüştü. İmamoğlu: “Biz, İstanbul’a Ankara'dan gelen bu 17+1; yani Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi + aday, onlara ne diyoruz biliyor musunuz. Sizi ağırladık, sizi misafir ettik. 2019’da sizi, 23 Haziran'da yanlış yaptığınız için, 806 bin kez misafir ettik. Şimdi ondan daha fazla sayıda misafir ediyoruz ve sizi Ankara'ya yolluyoruz. Nereye? İşinizin başına. Gidin; enflasyonu düşürün. Emekli maaşını arttırın" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu söyledi.
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