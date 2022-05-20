Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

20.05.2022 19:50
Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava devam ederken, bu sefer de İçişleri Bakanı Soylu, mahkemede kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

31 Mart İstanbul Yerel Seçimleri'nin iptal edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan YSK başkan ve üyelerine ağır eleştiriler gelmişti. İmamoğlu'nun bu eleştirilerinde hakarette bulunduğu iddiasıyla yapılan şikayetin ardından hakkında dava açıldı.

SOYLU'DAN SUÇ DUYURUSU

Sözcü'den Sevgim Begüm Yılmaz'ın haberine göre İmamoğlu'nun yargılandığı dava sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İmamoğlu'nun duruşmada kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VAR"

Süleyman Soylu'nun avukatı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Ekrem İmamoğlu 10 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tamamen suçtan kurtulmak amacıyla müvekkilimin kişilik haklarını hedef aldığı çok net bir şekilde anlaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU'NUN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, "Soruşturma aşamasında belli bir şahsı hedef almadığını beyan eden şüpheli, kovuşturma aşamasında suçtan kurtulmak amacıyla bu kez şikayetimize konu ifadeyi müvekkilim için kullandığını beyan ederek müvekkilimin kişilik haklarına saldırmıştır" denildi. Dilekçede, İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması talep edildi.

KARŞI DİLEKÇE VERDİLER

Soylu'nun suç duyurusunun ardından, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat tarafından da savcılığa bir dilekçe sunuldu. Dilekçede, 'Ahmak' ifadesinin 4 Kasım 2019 tarihinde önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından o tarihte kamu görevlisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı kullanılması nedeniyle İçişleri Bakanı'nın ifadesi için de savcılığın resen soruşturma başlatması gerektiği belirtildi.

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