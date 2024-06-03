Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Van\'da Gözaltına Alındı

Politika

DEM Parti, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alındığını duyurdu. DEM Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz."