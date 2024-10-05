Hakkari'de Yol ve Altyapı Çalışmaları Denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hakkari'de Yol ve Altyapı Çalışmaları Denetlendi

Hakkari\'de Yol ve Altyapı Çalışmaları Denetlendi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Merzan Mahallesi ve diğer bölgelerde devam eden yol, altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca özel eğitim anaokulu inşaatı ve UMKE binasının yapım sürecini de takip etti.

05.10.2024 17:22  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, Merzan Mahallesi ile kentin birçok noktasında devam eden yol, altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Ali Çelik beraberindeki Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu ve teknik ekip ile birlikte kentin birçok noktasında yapılan ve yapılacak çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Merzan Mahallesi'nde devam eden yol, altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çelik, daha sonra Tatlılar, Taşmanlar ve Erikler semtlerini kapsayan Fırat Caddesi üzerindeki çalışmaları yakından takip etti. 2.2 kilometrelik asfalt çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Vali Çelik, çalışmaların bir an önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için talimatlarını verdi. Çalışmaları yürüten ekibe kolaylıklar dileyen Çelik, yolun tamamlanmasıyla mahallede yaşayan vatandaşlarımızın rahat bir ulaşım imkanına kavuşacağını söyledi. Merzan Mahallesi'nde yapımı devam eden 12 derslikli özel eğitim anaokulu inşaatını inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çelik, projenin son durumu ve ilerleme süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için büyük önem taşıyan bu projenin, planlanan tarihte tamamlanması ve en kısa sürede hizmete açılması için çalışmalara hız verilmesini isteyen Vali Çelik, "Eğitim alanında yapılan bu projelerle, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri hedeflenmektedir" dedi.

Daha sonra 3 katlı UMKE binası inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çelik, yapımı devam eden 650 metrekarelik, 3 katlı UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) binasının inşaatını yerinde inceledi. Projenin bölge için önemine vurgu yapan Vali Çelik, "Bu bina, afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale yapabilmemiz açısından büyük önem taşıyor. UMKE ekiplerimiz, hem il içi hem de bölgesel müdahalelerde büyük bir rol üstleniyor. Bu yeni tesis, ekiplerimizin daha donanımlı ve organize şekilde görev yapmalarına imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Çelik, Belediye, Politika, hakkari, Eğitim, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakkari'de Yol ve Altyapı Çalışmaları Denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
00:08 Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen yerine poşet çıktı Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
23:35 Kerem Aktürkoğlu’ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
23:17 Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
22:31 Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı
22:22 Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır
22:04 Antalyaspor’u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 18:17:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Yol ve Altyapı Çalışmaları Denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement