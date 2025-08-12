Hakkari Terörsüz Türkiye'nin Simge Şehri Olacak - Son Dakika
Hakkari Terörsüz Türkiye'nin Simge Şehri Olacak

12.08.2025 12:22
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında geldiği Hakkari'de, Hakkari, Terörsüz Türkiye'nin simge şehirlerinden biri olacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında geldiği Hakkari'de, öğretmenevinde il protokolü ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Hakkarili vatandaşlara ileten Bakan Güler, Hakkari'nin doğu sınırının en kadim şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Eşsiz doğal güzellikleri, sahip olduğu imkanlar ve yetenekleriyle yurdumuzun en mümtaz yerlerinden biridir" dedi.

Terörün yıllarca şehrin gelişimini engellediğini vurgulayan Güler, "Kahraman Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyet teşkilatımız, güvenlik korucularımız ve en önemlisi Hakkarili kardeşlerimizin fedakarlıkları sayesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgeye huzur geldikçe yatırımlar da artmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin, 40 yılı aşkın süredir ülkenin en büyük sorununu çözmeyi amaçlayan tarihi bir kardeşlik projesi olduğunu söyledi. Türk ve Kürt halklarının birlikteliğinin bu coğrafyada kalıcı barışın temel yapı taşı olduğunu belirten Güler, "Türkiye, ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak, üretimden kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır" dedi.

"Hakkari'yi turizmin, sporun ve ticaretin merkezi yapacağız"

Hakkari'nin son yıllarda spordan turizme, tarımdan ticarete kadar önemli bir ivme yakaladığını hatırlatan Bakan Güler, "Mağaralarında turistlerin dolaştığı, yaylalarında festival coşkusunun hakim olduğu, spor müsabakalarının heyecanla izlendiği, ekonomik hayatın canlandığı bir Hakkari hedefliyoruz" diye konuştu.

Şehrin gelişmesi için yürütülen yatırımların artarak devam edeceğini belirten Güler, "Hakkari'ye gözyaşı değil gülmek, kaygı değil umut, silah sesi değil konser sesi yakışıyor" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik en büyük güç"

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Güler, "Hedefimiz, terörün tamamen gündemden çıktığı, Hakkari'nin Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline geldiği ve Hakkarili kardeşlerimizin refahının arttığı bir ortamı kalıcı kılmaktır. Bunun için sizlerin güveni ve desteği en büyük teminatımızdır" dedi.

Bakan Güler, Hakkari Valisi başta olmak üzere, şehrin gelişimi için çalışan tüm kurum yöneticilerine ve personele teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

