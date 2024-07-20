Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahalleleri Ziyaret Etti

Politika

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediyenin mühendis ekibiyle birlikte mahalleleri gezen Vali Yardımcısı Mahmutoğlu, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm noktasında gerekli adımların atılması için talimat verdi. Vatandaşlara daha iyi yaşam şartları sağlamak ve vatandaşların beklentilerini karşılamak için mahalle ziyaretlerini sürdürdüklerini aktaran Mahmutoğlu, sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Mahalle sakinleri ise halkla içe içe olan ve sorunlarını yerinde dinleyen Vali Yardımcısı Mahmutoğlu'na teşekkür ettiler. - HAKKARİ