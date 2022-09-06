Vali Akbıyık, çalışmaları yerinde inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi, Golazüryan Sosyal Tesisler, Meydan Medresesi ve Sere Solan Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, beraberindeki Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde yeni yapılan 120 yataklı otel binası ile yapımları devam eden kapalı yürüyen bant, zirve kafe ve yeni pistlerde ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, vatandaşların Sümbül Dağı manzarası karşısında güzel vakit geçirdiği Golazüryan Sosyal Tesisini ziyaret ettikten sonra Biçer Mahallesi'nde bulunan "Hakkari Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi" olarak hizmet veren 2 katlı tarihi Meydan Medresesi, Ulu Cami ve Kent Park ile vatandaşların güzel vakit geçirip dinlenmesi amacıyla İl Özel İdaresi tarafından Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan şehrin girişine yapılan Sere Solan Parkı'nda incelemelerde bulunarak, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. - HAKKARİ