Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim irtibat bürosunda yüzlerce vatandaşla bir araya geldi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, AK Parti Haliliye Kadın Kolları Başkanı Elif Tunçkaşık, kadın kolları teşkilat üyeleri ve vatandaşların ziyaret ettiği seçim bürosunda Canpolat, vatandaşlarla tek tek görüştü.
Vatandaşlar tarafından yoğun katılım sonucunda seçim bürosuna sığmadıklarını aktaran Canpolat, "Aslında görünen o ki, maşallah barekallah dedikten sonra 31 Mart akşamında burada görünen topluluk, kırsalından merkezinde, Şanlıurfa'daki 32 merkez mahallenin her noktasından, kuzeyinden güneyinden, Haliliye'den, AK Parti'ye gönül vermiş, Haliliye'ye gönül vermiş, bizlere dostluk ve yarenlik eden her noktadan kardeşlerimiz bu seçim bürosunun içini ve dışını doldurdular. Bu sonuçtur ki, 31 Mart akşamı seçim sonuçları açıklandığında Haliliye bir elmas gibi bir inci gibi 31 Mart akşamı seçim sonuçları açıklandığında birinci olacaktır. Şüphesiz, buradaki aziz ve kadim Haliliyeli hemşerilerim diyorum. Nasıl ki, Şanlıurfa Mezopotamya'nın parlayan yıldızı diyorsak, Şanlıurfa'nın da parlayan yıldızı Haliliye'dir. Bu çerçevede kapı kapı dolaşmaya var mısınız? Dolaşacak mısınız? Sandıkları 31 Mart akşamı AK oylarla patlatacak mısınız? Sizdeki bu aşk, bu heyecan bu bağlılık, bu sadakat AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza olduğu sürece hiçbir kuvvet bizi yıldıramaz, hiçbir kuvvet bizi deviremez Allah'ın izniyle. Biz Haliliye'nin hizmetkarlarıyız. Sandıklarda en yüksek AK Parti oyu çıkartacağınıza söz veriyor musunuz? Şimdiden gazanız mübarek olsun diyorum. Ben bugün buraya dolduran, selam gönderen, gelen, günlerdir burayı dolup dolup taşıran şehrin birçok noktasından gelen değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
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