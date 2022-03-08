Haliliye'ye Ankara'dan müjdeyle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Haliliye'ye Ankara'dan müjdeyle döndü

08.03.2022 14:03
Haliliye'ye Ankara'dan müjdeyle döndü

Haliliye Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında Ankara'dan müjdelerle döndüklerini açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Projeler ile gidiyor, hibeler ile dönüyoruz.

Haliliye Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında Ankara'dan müjdelerle döndüklerini açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Projeler ile gidiyor, hibeler ile dönüyoruz. Her geçen gün Haliliye ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Haliliye Belediyesi 2022 Yılı Mart Ayı ilk Meclis Birleşimi gerçekleşti. Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi içerisindeki Meclis Toplantı Salonundaki birleşim, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında toplandı. Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından önerge ile oluşan gündem maddeleri okundu. Haliliye'ye yönelik kararların alındığı birleşimde Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ankara ziyaretleri sonrası müjdelerle döndüklerini ifade etti. "Projeler ile gidiyor, hibeler ile dönüyoruz" diyen Başkan Canpolat, gelişen bir Haliliye için Bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Canpolat, "Her geçen gün Haliliye ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bunun için Meclisimiz ile el birliğiyle çalışıyoruz. Her Ankara'ya gittiğimizde elimiz dolu dolu geliyoruz. Bundan dolayı Ankara'daki büyüklerimize ve değerli bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yeniden bizlere katkısı oldu. Kazıcı ve yükleyici dediğimiz iş makinası ve çöp konteyneri noktasında destekleri oldu. Spor Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor, kendileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Haliliye ilçemizdeki sportif faaliyetleri ve gençlerimize daha iyi hizmet edebilme adına halı sahalarımızın miktarını artıracağız. Bu konular ile ilgili hep birlikte hareket ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın ziyareti sonrası ilçemize yapılacak olan okulların yerleri ile ilgili Meclisimizde tahsisler oldu. İnşallah en kısa sürede bu okul yerlerini çözmüş olacağız. Gerek merkezde, gerekse kırsalda fen işleri, park bahçe, sosyal ve sportif faaliyetlerle Haliliye ilçemiz hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. En kısa sürede geçtiğimiz yıllarda temelini attığımız Karşıyaka Mahallemizdeki kompleksimiz başta olmak üzere Sancaktar, Ahmet Yesevi ve İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimizin açılışını yapacağız. Şu ana kadar bize güven ve teveccüh gösteren, destek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Haliliye'ye Ankara'dan müjdeyle döndü
Haliliye'ye Ankara'dan müjdeyle döndü

YORUMLAR
500
'Bir Çerçeveye Sığan Emek' Medicana Sağlık Grubu'nda sergileniyor 'Bir Çerçeveye Sığan Emek' Medicana Sağlık Grubu'nda sergileniyor ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Mart 2022

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Ankara, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haliliye'ye Ankara'dan müjdeyle döndü - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
14:03 Ukrayna-Rusya savaşında kimin arabuluculuğu işe yarar? Washingnton Post: Bennet ve Erdoğan, Guardian: Bennet diyor!
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:11:43. #1.12#
SON DAKİKA: Haliliye'ye Ankara'dan müjdeyle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement