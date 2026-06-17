Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika
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Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran'da Açılıyor

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran\'da Açılıyor
17.06.2026 12:49
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 21,75 km'lik Halkalı-Arnavutköy metro hattının tamamlandığını ve 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu. Tamamlanan 69 km'lik ring hattı, seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro projesinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattı hakkında açıklamada bulundu. "Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran'da hizmete açılacak" diyen Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro projesini Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı olarak iki bölümde planladıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da (depo bağlantı hatları dahil) 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık" dedi.

21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy hattında çalışmalar tamamlandı

21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro projesi adı altında tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız."

Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını söyledi. Halkalı İstasyonu'nda ise hattın Marmaray ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.

Halkalı-Arnavutköy metro hattı, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika

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