Hamaney'den ABD ile Anlaşma Açıklaması - Son Dakika
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Hamaney'den ABD ile Anlaşma Açıklaması

18.06.2026 21:35
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İran dini lideri Hamaney, ABD ile mutabakata izin verdiğini ancak şartların yerine getirilmesini bekleyeceklerini belirtti.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Esasen farklı bir görüşe sahiptim ancak Cumhurbaşkanı'nın (Mesud Pezeşkiyan) İran milletinin haklarını ve direniş cephesini koruma taahhüdünde bulunması ve sorumluluğu üstlendiğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu sürece izin verdim" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hamaney, "Coşkulu ve vefalı İran milleti, hepinizin haberdar olduğu üzere, İran ve ABD başkanları arasında bir mutabakat imzalandı. Bu sürece ulaşılırken yetkililer, iyi niyet ve sorumluluk bilinciyle büyük çaba sarf etti. Ancak bu süreçte ABD Başkanı, çaresizlik içinde çeşitli baskı araçlarına başvurdu" dedi.

İran dini lideri, anlaşmaya ilişkin farklı bir görüşe sahip olduğunu belirtirken, Pezeşkiyan'ın İran halkının haklarını koruma taahhüdünde bulunduğunu ve bu nedenle bu sürece izin verdiğini kaydetti. Hamaney, "Esasen farklı bir görüşe sahiptim ancak, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla cumhurbaşkanının, kendi adına ve diğer üyeler adına İran milletinin haklarını ve direniş cephesini koruma taahhüdünde bulunması ve sorumluluğu üstlendiğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu sürece izin verdim" ifadelerini kullandı.

"Yüz yüze bir görüşme düşmanın görüşlerinin kabulü anlamına gelmeyecektir"

ABD tarafının talepkar olması halinde herhangi bir anlaşmanın kabul edilmeyeceğinin altını çizen Hamaney, "Bu andan belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

İran dini lideri ayrıca gelecekte taraflar arasında gerçekleştirilebilecek muhtemel bir yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı. Hamaney, "Gelecekteki muhtemel bir yüz yüze görüşmenin, düşmanın görüşlerinin kabulü anlamına gelmeyeceği açıktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney'den ABD ile Anlaşma Açıklaması - Son Dakika

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