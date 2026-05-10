Hamaney'den Silahlı Kuvvetlere Yeni Talimatlar
Hamaney'den Silahlı Kuvvetlere Yeni Talimatlar

10.05.2026 14:20
İran Dini Lideri Hamaney, düşmanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi için talimatlar verdi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, savaş sürecinde verilen talimatların düşmanların hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirterek, düşmanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla silahlı kuvvetlere yeni talimatlar verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ordusu, DMO, emniyet ve güvenlik birimleri, sınır güçleri, Savunma Bakanlığı ile Besic güçlerinin hazırlık durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor sunuldu. Abdullahi görüşmede, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İsrail'in girişimlerine karşı savunma ve saldırı kapasitesi açısından yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Herhangi bir stratejik hata, saldırı veya düşmanca girişime hızlı, sert ve güçlü şekilde karşılık verilecektir" dedi.

"Son nefesimize kadar savunacağız"

Abdullahi, silahlı kuvvetler adına Dini Lider Hamaney'e hitaben yaptığı konuşmada, "Yüce Lider'in emirlerine tam bağlılıkla, canımız pahasına ve son nefesimize kadar İslam Devrimi'nin ideallerini, İran'ın egemenliğini, milli çıkarlarını ve onurlu İran halkını savunacağız. Düşmanları saldırgan niyetlerinden pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamaney'den yeni talimatlar

Görüşmede, Hamaney ise silahlı kuvvetlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, savaş sürecinde alınan tedbirlerin önemli zaferler getirdiğini ve düşmanların hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti. Hamaney'in ayrıca, mücadelelerin sürdürülmesi ve düşmanlara karşı kararlı şekilde karşı koyulması amacıyla yeni talimatlar verdiği aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Savunma, Son Dakika

