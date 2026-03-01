Hamaney'in Ölümü İslam Dünyası için İmtihan - Son Dakika
Hamaney'in Ölümü İslam Dünyası için İmtihan

01.03.2026 16:07
İran Cumhurbaşkanı, Hamaney'in ölümünü büyük bir imtihan olarak nitelendirip intikam sözü verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünü "İslam dünyasının en büyük imtihanı" olarak nitelendirerek, "İran, bu tarihi cinayetin failleri ve azmettiricilerinden intikam almayı kendi görevi ve meşru hakkı olarak görmekte" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ayetullah Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı. Hamaney'in ölümünü "İslam dünyasının bugün karşı karşıya olduğu en büyük imtihan" olarak değerlendiren Pezeşkiyan, "İslam ümmetine, aziz İran halkına ve bu liderin sevenlerine başsağlığı diliyorum. Onun yolunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor, İslam Devrimi'nin hedeflerine ulaşılması ve toplumda adalet ile özgürlüğün güçlenmesi için yetkililerle millet arasında daha fazla birlik ve dayanışma temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı Müslümanlara karşı "açık savaş" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, bu tarihi cinayetin failleri ve azmettiricilerinden intikam almayı kendi görevi ve meşru hakkı olarak görmekte ve bu büyük sorumluluğu yerine getirmek için tüm gücüyle hareket edecektir" dedi.

Hamaney hayatını kaybetti

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-ABD ortak saldırısında dün hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu tarafından yapılan duyuruda, Hamaney'in Tahran'daki ofisinin hedef alındığı ve saldırı sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Resmi açıklamanın ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edilirken, bayraklar yarıya indirilmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı açıklamada, "İran milleti, Hamaney'in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır" ifadeleri kullanılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

