Hamaney: "Müzakerelerin bir sonuca varacağını düşünmüyoruz"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde ABD'nin doğrudan müzakere konusunda ısrar etmesinin arkasındaki nedenin Reisi'nin kararlı tutumu olduğunu belirterek, "Elbette müzakereler dolaylı olarak hem onun döneminde hem de şimdi olduğu gibi sürdü. Ancak sonuç alınamadı. Şu anda da bu müzakerelerin bir sonuca varacağını düşünmüyoruz ve ne olacağını da kestiremiyoruz" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle başkent Tahran'da düzenlenen anma töreninde konuştu. Reisi'nin halka yakınlığına ve ABD ile müzakere konusundaki duruşuna dikkat çeken Hamaney, "Şehit Reisi, kendisini halktan üstün görmezdi. Kendini halkla aynı seviyede, halk gibi ve hatta halktan daha küçük biri olarak kabul ederdi. Her zaman doğruyu söyleyen açık sözlü biriydi. Yaptığı işlerde ise yorulmadan ve sürekli çalışırdı" dedi.

Reisi, ABD ile müzakereyi reddetti

Reisi'nin, Cumhurbaşkanlığı görevinin başında verdiği ilk röportajda ABD ile müzakere konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu hatırlatan Hamaney, "Kendisine 'ABD ile müzakere edecek misiniz?' sorusu yöneltildiğinde tereddütsüz ve açık bir şekilde 'Hayır' dedi. Gerçekten de sözünde durdu ve müzakere etmedi. Düşmana, İran'ı tehdit, aldatma ya da hileyle müzakere masasına oturttum deme fırsatı tanımadı" dedi.

"Müzakerelerin bir sonuca varacağını düşünmüyoruz"

ABD'nin doğrudan müzakere konusunda ısrar etmesinin arkasındaki nedenin Reisi'nin kararlı tutumu olduğunu belirten Hamaney, "Elbette müzakereler dolaylı olarak hem onun döneminde hem de şimdi olduğu gibi sürdü. Ancak sonuç alınamadı. Şu anda da bu müzakerelerin bir sonuca varacağını düşünmüyoruz ve ne olacağını da kestiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD'liler saçma sapan konuşmasınlar"

Konuşmasında ABD'ye uyarıda bulunan Hamaney, "Konu müzakereden açılmışken karşı tarafa bir uyarım olacak. ABD'liler saçma sapan konuşmasınlar. İran'a uranyum zenginleştirme izni vermeyeceğiz demeleri oldukça yanlış. İran, kimseden izin almaz ve kimsenin iznini beklemez. İran'ın belirlenmiş bir politikası ve yöntemi var, kendi yolunu izlemeye devam ediyor" dedi.

Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programına yönelik ısrarının altında yatan sebepleri de ilerleyen dönemde halka açıklayacağını belirten Hamaney, "Neden bu kadar ısrarla İran'ın Uranyum zenginleştirme faaliyetlerine karşı çıktıklarını ve niyetlerini milletimizle uygun bir zamanda paylaşacağım" ifadelerini kullandı. - TAHRAN