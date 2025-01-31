Hamas 3 Esiri Serbest Bırakacak

Politika

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yarın serbest bırakılacak 3 esirin ismini verdi.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında takas süreci devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yarın serbest bırakılacak 3 erkek esirin ismini açıkladı. Serbest bırakılacak esirlerin Ofer Kalderon, Keith Siegel ve Yarden Bibas olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'tan yarın serbest kalacak esirlerin listesinin alındığını doğruladı. - GAZZE