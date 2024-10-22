Hamas'a Geçici Komite Atandı - Son Dakika
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Politika

Hamas'a Geçici Komite Atandı

Hamas, Sinwar'ın yerine lider atamayacak, mart seçimlerine kadar Katar merkezli komite yönetecek.

22.10.2024 01:08
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İsrail tarafından öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine yeni bir lider atamayacağı belirtilen Hamas'ın, mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar merkezli bir komite tarafından yönetileceği iddia edildi.

Hamas'ın son Siyasi Büro Şefi Yahya Sinwar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, örgütün geleceğine dair kritik bir gelişme yaşandı. Hamas kaynaklarından edinilen bilgilere göre, grubun Yahya Sinwar'ın yerine yeni bir lider atamayacağı, bunun yerine mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar'ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği iddia edildi. Eski Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste uğramasının ardından kurulan komitenin geçici olarak grubun liderliğini devralacağı belirtildi.

Komitenin stratejik kararlar alma yetkisi var

Görevi "savaş ile istisnai koşullar sırasında ve gelecekte grubun planlarını yönetmek" ve "stratejik kararlar almak" olan komitenin, Gazze Temsilcisi Halil el-Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zaher Caberin, Yurtdışındaki Filistinliler Temsilcisi Halid Meşal, Şura Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan siyasi büro sekreterinden oluştuğu öğrenildi. Komitenin tüm üyelerinin Katar'da olduğu kaydedilirken, ismi kamuoyuna açıklanmamak üzere temsili bir lider belirleme ancak Hamas'ı idari komite aracılığıyla yönetme seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi. - DOHA

Kaynak: İHA

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