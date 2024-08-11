Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etti - Son Dakika
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Politika

Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etti

Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etti

ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısının ardından Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etti.

11.08.2024 23:00
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ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısının ardından Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etti.

ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısının ardından Hamas yazılı açıklama yaptı. Hamas, "Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının başlangıcından bu yana Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşlerimizin çabalarının başarıya ulaşması, bir ateşkes anlaşmasına varılması ve halkımıza yönelik soykırım savaşının sona erdirilmesi konusunda istekli olmuş ve saldırının durdurulmasını sağlayacak her türlü çabayı desteklediğini teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın bugüne kadar yapılan müzakerelerde tüm esnekliği ve pozitifliği gösterdikleri kaydedilen açıklamada, "Bu bağlamda Hamas, 6 Mayıs 2024'te arabulucuların önerisini kabul etti ve Başkan Biden'ın 31 Mayıs 2024'teki açıklamasını ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu konudaki 2735 sayılı kararını memnuniyetle karşıladı, ancak düşman bunu reddetti ve halkımıza yönelik katliamlara devam etti. Kalıcı bir ateşkes konusunda ciddi olmadığını vurgulamaya devam etti ve halkımıza yönelik saldırgan uygulamaları bunun kanıtı oldu" dedi.

En son 2 Temmuz'daki öneriye cevap verdiklerini hatırlatan Hamas, İsrail'in buna rağmen saldırılarına devam ettiğini ve bir anlaşmaya varma niyetinin olmadığını gösterdiğini açıkladı. ABD, Mısır ve Katar'ın çağrısından sonra 10 Ağustos'ta İsrail'in katliamlarına devam ettiğine dikkat çeken Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etti. Yapılan açıklamada, "Hareket, arabuluculardan, Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde hareketin 2 Temmuz 2024'te üzerinde mutabakata vardığı hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını talep ediyor. Arabulucular, işgalciye bunu dayatmalı, daha fazla müzakere turu veya işgalin saldırganlığını örtbas edecek ve halkımıza karşı soykırımını sürdürmesi için ona daha fazla zaman tanıyacak yeni önerilerde bulunmamalıdır" denildi.

ABD, Mısır ve Katar'dan çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısında bulunmuş, ateşkes anlaşmasının daha fazla geç kalınmadan uygulanmasını istemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in önümüzdeki hafta "ayrıntıları netleştirmek" ve çerçeve anlaşmasını uygulamaya koymak amacıyla görüşmelere katılmak üzere heyet göndereceği bildirilmişti. - DOHA

Kaynak: İHA

Kahire, İsrail, Katar, Mısır, doha, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etti - Son Dakika

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