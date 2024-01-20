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Hamas, Biden'ın Filistin devleti kurulması yönündeki yorumlarını reddetti - Son Dakika
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Hamas, Biden'ın Filistin devleti kurulması yönündeki yorumlarını reddetti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Izzet al-Risheq, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in bir Filistin devletinin kurulmasını kabul edeceği yönündeki yorumlarını reddederek, 'Biden soykırım savaşının tamamıyla ortağıdır ve halkımız ondan herhangi bir iyilik beklememektedir' dedi.

Hamas, Biden\'ın Filistin devleti kurulması yönündeki yorumlarını reddetti
20.01.2024 - 19:36,
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Izzet al-Risheq, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in bir Filistin devletinin kurulmasını kabul edeceği yönündeki yorumlarını reddederek, "Biden soykırım savaşının tamamıyla ortağıdır ve halkımız ondan herhangi bir iyilik beklememektedir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, İsrail ordusu ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alıyor. Saldırıların başlamasında bu yana İsrail'e en büyük desteği veren ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından İsrail'in Filistin Devletinin kurulmasını kabul edeceği yönünde yorumda bulunmuştu. Hamas'tan bu yorumlara cevap geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Izzet al-Risheq yaptığı açıklamada, "Biden soykırım savaşının tamamıyla ortağıdır ve halkımız ondan herhangi bir iyilik beklememektedir. Biden'ın Filistin devleti ve onun özellikleri hakkında tavsiye verdiği yanılsaması halkımızı kandıramaz" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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