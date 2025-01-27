Hamas Heyeti Kahire'de Ateşkes Görüşmeleri İçin Toplandı

Politika

Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde başlayan ateşkes ile ilgili görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması devam ederken, Hamas heyeti ateşkesle ilgili görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Yetkililer, ateşkes anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerin önümüzdeki hafta başlamasının planlandığını ancak görüşmelerin daha erken de başlayabileceğini belirtti. - KAHİRE