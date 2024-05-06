Hamas'ın kabul ettiği ateşkes teklifi üç aşamadan oluşuyor - Son Dakika
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Politika

Hamas'ın kabul ettiği ateşkes teklifi üç aşamadan oluşuyor

Hamas tarafından kabul edilen ateşkes teklifi, Gazze Şeridi'nde üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada İsrail'in çekilmesi, ikinci aşamada saldırıların durması ve üçüncü aşamada ablukanın sona ermesi hedefleniyor. İsrail basınında ise Hamas'ın yanıtının incelendiği ve İsrailli yetkililerin teklifi reddettiği belirtiliyor. ABD ise Hamas'ın yanıtını incelemekte olduğunu açıkladı.

06.05.2024 21:28  Güncelleme: 21:30
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Hamas'ın kabul ettiği ateşkes teklifinin 42'şer günlük üç aşamadan oluştuğu iddia edildi.

Hamas tarafından kabul edilen ve Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifinin 42'şer günlük üç aşamadan oluştuğu iddia edildi. Konuya aşina bir kaynak, ateşkesin Gazze Şeridi'ni kuzey ve güney olarak ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan İsrail'in çekilmesiyle başlayacağını belirtti. Kaynak, ikinci aşamanın İsrail'in saldırılarını kalıcı olarak durdurmasını ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içerdiğini ifade ederek, üçüncü aşamada ise Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın sona erdirilmesini içerdiğini aktardı.

"İsrail'i anlaşmayı reddeden taraf gibi göstermeyi amaçlayan bir hile gibi görünüyor"

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın ateşkes yanıtını arabulucular vasıtasıyla aldığı belirtilerek, İsrail'in şu anda Hamas'ın yanıtını incelediği aktarıldı. Haberlerde İsrailli yetkililerin İsrail ve Mısır'ın 10 gün önce üzerinde anlaştığı ve o zamandan bu yana dolaylı müzakerelerin temelini oluşturan anlaşma için "bunun aynı teklif olmadığını" söyledikleri ifade edildi.

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın kabul ettiği teklifin İsrail'in kabul edemeyeceği "geniş kapsamlı" sonuçları içeren Mısır teklifinin "yumuşatılmış" versiyonu olduğunu söyledi. Yetkili, "Bu, İsrail'i anlaşmayı reddeden taraf gibi göstermeyi amaçlayan bir hile gibi görünüyor" dedi.

ABD, Hamas'ın ateşkes yanıtını inceliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de, ABD'nin Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı tam olarak inceleyene kadar konu hakkında açıklama yapmayacağını belirterek, "Hamas'ın bir yanıt verdiğini teyit edebilirim. Şu anda bu yanıtı gözden geçiriyor ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz. Bildiğiniz gibi CIA Başkanı Burns bölgede bu konu üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışıyor. Önümüzdeki saatlerde ortaklarımızla bu yanıtı tartışıyor olacağız" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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