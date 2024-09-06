Hamas'tan Türk Aktiviste İlişkin Açıklama

Politika

Hamas tarafından, İsrail askerinin öldürdüğü Türk aktivist Aysenur Ezgi Eygi'ye ilişkin yapılan açıklamada, "Bu iğrenç eylem, işgalcilerin Filistin halkıyla dayanışma içinde olanlara karşı işlediği suçların bir parçasıdır. Bu eylemler, sistematik ve süregelen eylemlerdir ve hem işgal güçleri hem de yerleşimciler tarafından işlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da Türk Kökenli ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Saldırının kınandığı açıklamada, "Bu iğrenç eylem, işgalcilerin Filistin halkıyla dayanışma içinde olanlara karşı işlediği suçların bir parçasıdır. Bu eylemler, sistematik ve süregelen eylemlerdir ve hem işgal güçleri hem de yerleşimciler tarafından işlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümetinin politikalarına karşı çıkan her sesi susturmaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Uluslararası toplumu, işgal hükümetini faşist eylemlerinden sorumlu tutmaya çağırıyoruz" denildi. - GAZZE