Hamas: İsrail ile ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmedi - Son Dakika
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Politika

Hamas: İsrail ile ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmedi

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Gazze Şeridi'ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Hamdan, bölgedeki kıtlığın devam ettiğini ve İsrail'i gıda, su, ilaç ve yakıt girişine izin vermemekle suçladı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'deki çocukların büyük bir kısmı yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

29.06.2024 21:52
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Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, bölgede ateşkes müzakereleri de çıkmaza girdi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Hamdan, Hamas'ın savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes önerisine olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu söyledi. Kıtlığın Gazze Şeridi'nde, özellikle Gazze şehri ve kuzey bölgelerinde Filistinlilerin hayatını tehdit etmeye devam ettiğini vurgulayan Hamdan, İsrail'i gıda, su, ilaç ve yakıt girişine izin vermemekle suçladı. Hamdan, "Birçok uluslararası kuruluş, 2,3 milyonluk Gazze Şeridi nüfusunun günde en az 500 yardım kamyonuna ihtiyaç duyduğunu teyit etti" ifadelerini kullandı.

"5 yaşın altındaki 346 bin çocuk yetersiz beslenmekte"

Birleşmiş Milletler kurumlarının verilerine göre, Gazze nüfusunun tamamı şu anda gıda güvencesinden yoksun durumda. 5 yaşın altındaki 346 bin çocuk yetersiz beslenirken, 5 yaşın altındaki 50 bin 400 çocuk ise akut olarak yetersiz besleniyor. Bölgede 160 bin hamile ve emziren kadının da yetersiz beslenmesini önlemek için ek gıdaya ihtiyaç duyuluyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamas: İsrail ile ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmedi - Son Dakika

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