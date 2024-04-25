Hamas, İsrail'in kalıcı ateşkesi kabul etmemesini eleştiriyor

Politika

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Hamas müzakerelere kapıyı kapatmadı, aksine grup belirtilen hedefe ulaşmak için fikir ve öneri alışverişine açık" ifadelerini kullanarak, "Müzakereleri tıkayan nokta İsrail'in kalıcı bir ateşkesi kabul etmemesi" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 202 gündür devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. El-Hayya, Hamas'ın kalıcı bir ateşkes ve İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Ciddi görüşmeler yürütüyoruz ve taleplerimiz arasında kalıcı bir ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi var" dedi.

Hamas'ın İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli mahkumun da serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma çerçevesinde İsrailli esirleri serbest bırakma konusunda ciddi olduğunu belirten el-Hayya, "Hamas müzakerelere kapıyı kapatmadı, aksine grup belirtilen hedefe ulaşmak için fikir ve öneri alışverişine açık" dedi.

Hamas, İsrail'den yanıt bekliyor

Hamas'ın hedefleri arasında yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki evlerine engelsiz bir şekilde dönmesinin, Gazze'nin yeniden inşasının ve ablukanın sona erdirilmesinin yer aldığını ifade eden el Hayya, "Hamas, 13 Nisan'da ABD'nin yaptığı değişikliği de içeren son teklife yanıtını verdi ve halen İsrail ile arabulucu taraflardan yanıt bekliyor" dedi.

Müzakereleri tıkayan noktanın İsrail'in kalıcı bir ateşkesi kabul etmemesi olduğunu belirten el-Hayya, Hamas'ın halihazırda birçok konuda uzlaştığını ancak kalıcı bir ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini içermeyen herhangi bir takas anlaşmasını kabul edemeyeceğini yineledi. - BEYRUT