Hamas, İsrail'in Refah'taki operasyonuna ateşkes uyarısı yaptı - Son Dakika
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Politika

Hamas, İsrail'in Refah'taki operasyonuna ateşkes uyarısı yaptı

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine değinerek, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulundu. Hamdan, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesine değinerek, kapının tamamen Mısır-Filistin sınır kapısı olduğunu ve öyle kalacağını belirtti.

07.05.2024 23:33
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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine değinerek, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulundu.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ederken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan görüşmelere ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklamalarda bulundu. Hamdan, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulunarak, "Refah'taki askeri operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirilmesi halinde İsrail ordusu için bir piknik olmayacağını teyit ediyoruz" dedi.

Hamas'ın dün kabul ettiği son ateşkes teklifinin Filistin halkı ve Hamas'ın taleplerine yanıt veren asgari düzeyi temsil ettiğini belirten Hamdan, "Top Netanyahu'nun sahasında" dedi.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesine değinen Hamdan, "Refah Sınır Kapısı tamamen Mısır-Filistin sınır kapısıdır ve öyle kalacaktır" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Mısır, Refah, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, İsrail'in Refah'taki operasyonuna ateşkes uyarısı yaptı - Son Dakika

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